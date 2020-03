TSV 1860: Grosser "war positiv überrascht" von Köllner

13 Spiele ohne Niederlage, die aktuell längste Serie im deutschen Profifußball – selbst der FC Bayern hat nicht so einen Lauf hingelegt. Was macht 1860 so erfolgreich?

In erster Linie der Trainer, der ist ja immer der Baumeister. Köllner hat von Daniel Bierofka eine intakte Mannschaft übernommen und weiterentwickelt. Führungsspieler wie Sascha Mölders, Aaron Berzel und Dennis Erdmann, eine gute Mischung mit jungen Spielern, diese mannschaftliche Geschlossenheit – all das macht Sechzig stark. Man weiß, dass man Spiele auch drehen kann wie gegen Chemnitz. Stefan Lex ist in einer überragenden Verfassung, wobei das allerhöchste Zeit wurde. (lacht) Die Serie ist natürlich ein Pfund und lässt die Brust immer weiter wachsen.