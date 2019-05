Abgang von Boateng so gut wie sicher

Im "BR" präzisierte der Bayern-Präsident: "Im Moment wirkt er wie ein Fremdkörper. Ich würde ihm als Freund raten, sich einen neuen Verein zu suchen." Hoeneß deutete auch an, dass der Vorstand etwaigen Interessenten wohl keine Steine in den Weg legen will, was die Höhe der Ablösesumme betrifft.