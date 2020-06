"So lange es rechnerisch noch möglich ist, lassen wir keine Luft ran", sagte der 29-Jährige angesprochen auf die Aufstiegsambitionen der Löwen. Durch den Heimsieg am Sonntag haben die Sechzger ihre Chance auf den Aufstieg in die 2. Bundesliga gewahrt und finden sich am Ende der Verfolgergruppe wieder.