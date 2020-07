Löwen-Investor Ismaik schwelgt in Erinnerungen

"Meine Vision für den TSV 1860 München ist es, den Verein wieder auf die große Fußballbühne zu bringen, indem wir mit den Besten zusammenarbeiten", so Ismaik und schwelgt in Erinnerungen an den "beispiellosen sportlichen Aufstieg bis in den Europapokal" in den 90er Jahren und um die Jahrtausendwende unter Kult-Trainer Werner Lorant.