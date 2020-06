München - Nun ist es also fix: Sechzigs wohl besten Fußballer zieht es im Sommer Richtung Türkei, genauer gesagt zum Erstligisten Alanyaspor. "1860 wird für mich immer eine Herzensangelegenheit sein. Ich habe hier meinen Durchbruch in den Profifußball geschafft und werde mich immer mit dem Verein und der Stadt verbunden fühlen", erklärte Spielmacher Efkan Bekiroglu am Donnerstag per Pressemitteilung des TSV 1860.