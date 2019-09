Stammplatzgarantie: So was gibt es im Kosmos von Jogi Löw eigentlich nur für verdiente Spieler, die mindestens schon mal Weltmeister mit und unter ihm geworden sind. Aber für so einen Rasta-Zöpfe tragenden Frischling wie Gnabry? Das kam dann doch in etwa so überraschend wie van Gaals Plazet über den storchenbeinigen Thomas Müller, der noch ziemlich jung war, als ihn der kauzige Holländer damals vom Regionalliga-Team zu den Profis beförderte.