München - Für Bayern-Star David Alaba hat Trainer Hansi Flick großen Anteil an der derzeitigen Erfolgsserie der Münchner. "Er hat einfach an den richtigen Schrauben gedreht", sagte der Österreicher am Rande einer Veranstaltung in München, bei der auch die Teamkollegen Serge Gnabry und Niklas Süle anwesend waren.