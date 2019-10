Der Vertrag von Bekiroglu läuft - wie bei so vielen anderen Spielern - zum Ende der Saison aus. Damit wäre er also ablösefrei zu haben. "Wir führen Gespräche, aber das dauert jetzt ein bisschen", sagte Bekiroglu zuletzt bezüglich einer möglichen Verlängerung. "Ich denke, ich habe jetzt schon ein, zwei Jahre bewiesen, was in mir steckt. Diesen Weg würde ich gerne auch weitergehen."