Stellt Niko Kovac sein System für Philippe Coutinho um?

In Barcelona musste Coutinho häufiger auf den Flügel ausweichen. Zwar besitzt der Brasilianer die Schnelligkeit und Schusstechnik, um nach innen zu ziehen und für Torgefahr zu sorgen, als Flankengeber konnte er aber kaum glänzen. Laut "opta" flankte Coutinho vergangene Saison in 54 Pflichtspielen für Barca nur elfmal, nur drei davon landeten beim eigenen Mann. Elf Assists in 76 Einsätzen für die Katalanen sind insgesamt eine schwache Quote.