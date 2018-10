Ministerpräsident Markus Söder gibt sich äußerlich gelassen und sagt, was jeder Wahlkämpfer in einer solchen Situation sagt: "Umfragen sind Umfragen, aber Wahlen sind Wahlen." Oder: "Die Wahrheit liegt in der Wahlurne." Oder: "Die Hälfte der Wähler ist noch unentschieden." Doch in seiner Partei brodelt es. Es herrscht allerhöchste Alarmstimmung, die schon am Wahlabend in einen unkontrollierten Aufruhr der Basis umschlagen könnte.