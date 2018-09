Landtagswahl 2018 Einziger Schlagabtausch der Spitzenkandidaten geplatzt

Söder verteidigt sich

Söder verteidigte seine Absage am Donnerstag im Münchner Presseclub und warf der AfD vor, einen rechtsextremen Weg zu gehen: "Die Grundannahme, wie diese AfD Bayern sich verändert hat, das ist der Grund, warum ich sage, da ist keine Diskussionsgrundlage." Der AfD-Landesvorsitzende Martin Sichert hielt in einer Pressemitteilung dagegen: "Ein Ministerpräsident, der nicht Manns genug ist, sich dem politischen Gegner auf offener Bühne zu stellen, sondern lieber den Kopf in den Sand steckt, ist kein würdiger Repräsentant für das stolze Bayern."