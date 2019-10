Manuel Neuer: "Ich hoffe, dass Hugo nicht seine beste Leistung zeigen kann"

Im WM-Viertelfinale 2014 im Maracanã von Rio de Janeiro rettete der DFB-Keeper das 1:0 gegen Frankreich in der Nachspielzeit mit einer Monsterparade. Den satten Linksschuss von Karim Benzemas parierte Neuer mit seiner rechten, pfeilschnell nach oben gerissenen "Pranke". Bei einem Freundschaftsspiel im November 2015 in Paris (durch den verheerenden Terroranschlag war das Ergebnis von 0:2 total nebensächlich) sowie im EM-Halbfinale 2016 in Marseille (auch 0:2) drehte Lloris den Spieß um, behielt eine weiße Weste. Das letzte Aufeinandertreffen gab’s im Oktober 2018 in der Nations League in Paris. Frankreich siegte 2:1. "Ich hoffe, dass Hugo gegen uns nicht seine beste Leistung zeigen kann", sagte Neuer.