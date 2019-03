Manuel Schäffler wurde beim TSV 1860 ausgebildet

Der 30-Jährige, beim TSV 1860 in Giesing ausgebildet, erzielte nach 48 Minuten mit einem Rechtsschuss das 1:0 für die Hessen, Niklas Schmidt (87.) sorgte kurz vor Schluss mit einem Konter für die Entscheidung. Wiesbaden zog damit punktgleich mit dem KSC (beide 55) in der Tabelle an den Badenern vorbei auf Platz zwei. Zudem stellt Wehen mit 28 Punkten in der zweiten Halbserie die mit Abstand beste Rückrundenmannschaft der Dritten Liga, vor Eintracht Braunschweig (23), das am Samstag 1:1 gegen die Sechzger gespielt hatte.