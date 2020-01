München - Alphonso Davies und Mainz – das passt bislang. Zweimal spielte der Kanadier in seiner Bayern-Zeit gegen die 05er, zweimal gab es Kantersiege: Am 3. März 2019 ein 6:0 und am 31. August dieses Jahres ein 6:1. Was Davies’ Mainz-Historie noch besser macht: In beiden Partien erzielte der 19-Jährige selbst ein Tor. Ob nun sein persönlicher Hattrick folgt?