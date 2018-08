Matschnigs Analyse (großes Plakat mit Verstärkung von Bauministerin Ilse Aigner): Der erste Blick geht auf die zwei Politiker Markus Söder und Ilse Aigner, der zweite Blick auf den Slogan "Ein starkes Team" – und der erste Gedanke: "Kann das gut gehen?" Das könnte in den Köpfen der Wähler aufpoppen. Würde man beide nicht kennen, dann könnte man den Rückschluss auf ein starkes Team bilden. So wirkt es ein wenig ironisch. Rücken an Rücken sollte wohl den Schulterschluss demonstrieren. Es ist aber klar zu sehen, wer das Zepter in der Hand hat: Markus Söder stellt so offensichtlich beim Verschränken der Arme den Daumen nach oben; ein klares Signal für Dominanz.