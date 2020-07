Sanés erster vollständiger Tag in der neuen Heimat begann sehr früh. Am Donnerstag ab 7.35 Uhr erfolgte Teil zwei des Medizinchecks (kardiologische und internistische Untersuchung) im Krankenhaus Barmherzige Brüder. Bereits am späten Mittwochabend war der Neuzugang, der mit einem Privatjet aus London kommend auf dem Flugplatz Oberpfaffenhofen gelandet war, an der Säbener Straße von Bayern-Arzt Dr. Jochen Hahne orthopädisch untersucht worden. Erst um Mitternacht war Sané zurück im Hotel "Vier Jahreszeiten" auf der Maximilianstraße.