München - München? Das war einmal. Jetzt geht’s an die glitzernde Côte d’Azur! Knapp neun Monate nach der bitteren Entlassung beim FC Bayern ist die Rückkehr von Niko Kovac auf die große Fußballbühne perfekt: Der Kroate soll den französischen Erstligisten AS Monaco als neuer Trainer zurück in die Erfolgsspur führen. Der 48-Jährige wird Nachfolger von Robert Moreno, der am Sonntag offiziell entlassen wurde. Beide Schritte teilte der Verein am Sonntag mit.