Kurz vor 8 Uhr fährt Niko Kovac am Sonntagmorgen in die Tiefgarage an der Säbener Straße, das berichtet "Bild". Nach der 1:5-Klatsche gegen Frankfurt leitet der 48-Jährige das erste Training des Rekordmeisters. Zum letzten Mal? Die FC-Bayern-Bosse beraten über seine Zukunft.