Darum steht eine Koalition mit der CSU nicht zur Debatte

Bleibt es beim Nein der Grünen im Bundesrat zur Einstufung der nordafrikanischen Staaten als sichere Herkunftsländer?

Der Versuch, einzelne Länder für sicher zu erklären, ist doch reine Symbolpolitik, gelöst wird dadurch gar nichts. Es gibt hier eine Reihe von Menschen, die ausreisepflichtig sind, die von ihren Ländern aber nicht zurückgenommen werden. Deshalb muss die Regierung endlich funktionierende Rücknahmeabkommen verhandeln. Hier müsste die Bundesregierung Staaten wie Marokko und Tunesien einfach mal zuhören. Was sie im Gegenzug wollen ist, dass Studierende und Geschäftsleute Visa bekommen.

In Bayern wird bald der Landtag gewählt und es wird intensiv über eine mögliche Koalition zwischen den Grünen und der CSU spekuliert. Wie geht das mit Ihrer Kritik an CSU-Chef Seehofer zusammen?

Die bayerischen Grünen kritisieren ja auch sehr stark, was CSU-Ministerpräsident Söder so treibt: vom Zwangs-Kreuz-Erlass bis zum Polizeiaufgabengesetz, seiner zynischen Flüchtlingspolitik und dem Rechtskurs, den man auch in Bayern nicht für möglich gehalten hätte. Die bayerischen Grünen stehen für ein weltoffenes und ökologisches Land. Für eine Koalition mit einer CSU, so wie sie gerade aufgestellt ist, fehlt mir da derzeit jede Fantasie.

In den Umfragewerten sind die erstarkten Grünen mit der schwächelnden SPD fast gleichauf, atmosphärisch scheint man sich dagegen eher zu entfernen. Täuscht der Eindruck?

Es gibt weiter Gemeinsamkeiten mit den Sozialdemokraten, auch für uns ist die soziale Frage zentral. Doch für uns ist sie eben auch untrennbar mit der ökologischen Frage verknüpft. Da gibt es erhebliche Differenzen mit der SPD, etwa was den Kohleausstieg betrifft. Über die Gründe für ihre derzeitige Schwäche muss sich die SPD selbst klar werden, letztlich bleibt sie unsere Konkurrenz.

Wandern die Grünen-Wähler zur Linken ab?

Ist Rot-Rot-Grün noch eine Option?

In meinem Bundesland Thüringen regieren wir ja sehr erfolgreich in dieser Konstellation mit dem linken Ministerpräsidenten Bodo Ramelow. Wenn die Linkspartei Bodo Ramelow wäre, würde ich sagen: Lasst uns mehr darüber reden. Aber schauen Sie auf die Linkspartei im Bund, da sind Sahra Wagenknecht, Dietmar Bartsch oder Katja Kipping, die sich gerade völlig zerlegen. Die einflussreichste Linken-Politikerin Sahra Wagenknecht fährt in der Flüchtlingspolitik einen Abschottungskurs, fischt am rechten Rand und will noch nicht mal ein Einwanderungsgesetz, wo mittlerweile sogar die CSU die Notwendigkeit dazu sieht. Und Klimaschutz spielt für die Linkspartei gar keine Rolle. Ich sehe sie deshalb momentan nicht unbedingt als Partner.

Fürchten Sie, dass Anhänger des linken Flügels der Grünen zur Sammlungsbewegung von Sahra Wagenknecht und Oskar Lafontaine abwandern könnten?

Nein, denn deren Positionen in der Flüchtlingspolitik sind ja das Gegenteil von links. Ich sehe nicht, woher die Zustimmung dafür kommen sollte.