Pizarro soll Markenbotschafter beim FC Bayern werden

Ein glorreicher Werder-Abschied wurde durch eine Corona-Erkrankung in der Familie zusätzlich erschwert. Bei Pizarros Tochter Antonella schlug ein Test Mitte Mai positiv an. "Sie hatte nie Symptome, und der Rest von uns war negativ, aber wir mussten alle für 14 Tage in Quarantäne", sagt Pizarro.