CORENTIN TOLISSO: NOTE 3

Überraschend im Team statt Thiago. Zu lässig und lasch im Zweikampf aus dem heraus das 0:1 entstand. Hätte aktiver die Bälle fordern müssen, wurde peu à peu robuster und widerstandsfähiger. Assist zu einem der Gnabry-Treffer.

SERGE GNABRY: NOTE 1

Kam als 16-Jähriger nach London, spielte von 2011 bis 2016 bei Arsenal. Scheiterte in der zweiten Minute aus bester Position an Lloris, traf dann nach unwiderstehlichem Sololauf zum 3:1 (53) – sein Premiertreffer in der Champions League. Legte zwei Minuten später mit links das 4:1 nach. Und später noch das 5:2. Und das 7:2. Was für ein Abend!

PHILIPPE COUTINHO: NOTE 3

Lange unauffällig, ohne Punch und Zug zum Tor, aber immer wieder mit feinen, schnellen Pässen. Stand im Schatten von Gnabry und Lewandowski.

KINGSLEY COMAN: NOTE 3

Spielt eine konstant starke Saison, verbuchte bereits drei Treffer und drei Vorlagen in acht Pflichtspielen. Super Pass gleich auf Gnabry, ansonsten über links nicht so durchsetzungsstark. Verursachte den Elfer zum 2:4.

ROBERT LEWANDOWSKI: NOTE 2

Zehn Tore in sechs Spielen (Bundesliga-Rekord). Holte sich den Ball mit Vehemenz und Willen, schoss aus der Drehung ins Eck: Weltklasse-Tor zum 2:1 (45.), unwiderstehlich. In der Champions League hat der Mittelstürmer nun 57 Tore in 82 Partien auf dem Konto.

THIAGO: NOTE 2

Denkzettel mittels "Bankstrafe" in Halbzeit eins. Rückte nach der Pause dann ins Team als Sechser. Schüttelte ein Genusspässchen nach dem anderen aus dem Fußgelenk.

JAVI MARTINEZ: NOTE 3

Kam in Minute 71 für den angeschlagenen Boateng.

IVAN PERSIC: OHNE NOTE