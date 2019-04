Liebesgeschichte von Prinz Charles und Camilla

34 Jahre musste Charles darum kämpfen, seine große Liebe zum Altar zu führen. Die Queen duldete Camilla als zukünftige Schwiegertochter Ende der Siebziger Jahre nicht, da sie nicht aus einem ausreichend aristokratischen Haus kam und nicht mehr Jungfrau war. Prinz Charles wurde stattdessen mit Kindergärtnerin Diana verkuppelt und vermählt. Doch die Ehe war schnell zerrüttet, Camilla und Charles blieben in all den Jahren in Kontakt. Doch auch nach der rechtskräftigen Scheidung von Prinzessin Diana, im August 1996, dementierte der Thronfolger eine Beziehung zu Camilla. Im Hintergrund arbeitete sein Team aber daran, die zukünftige Königin ins rechte Licht zu rücken. Als Diana bei einem Autounfall in Paris starb, wurden alle "Camilla-Pläne" schnell auf Eis gelegt. Das Volk wollte keine Queen Camilla, wie Umfragen zeigten.