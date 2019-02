Schwarzenbeck über Maier: Die Sache mit dem "Katsche"

Hans-Georg Schwarzenbeck (70), Ex-Bayern-Profi: "13 Jahre habe ich mit dem Sepp bei den Bayern gespielt, eine großartige Zeit war das. Ich bin 1966 in die erste Mannschaft der Bayern gekommen, ich war 18 und hab davor fünf Jahre in der Jugend gespielt. Beim ersten Training war es dann so, dass sich die neuen Spieler alle auf dem Platz vorstellen mussten. Ich war ganz schüchtern und hab gesagt: 'Ich bin der Hans.' Worauf der Sepp nur gerufen hat: "So a Schmarrn, mir ham scho zwoa Hans." Gemeint hat er den Hans Nowak und den Hans Rigotti. Und der Sepp weiter: 'Du bist der Katsche.' Das hatte er aufgeschnappt, weil er mit dem Franz und dem Gerd immer wieder mal bei uns am Training am Nebenplatz zugeschaut hat und mich die Mitspieler in der Jugend da schon immer Katsche gerufen haben. Den Spitznamen hatte ich schon als Bub, als wir noch mit den Nachbarskindern auf der Wiese am Perlacher Forst gespielt haben."



Jean-Marie Pfaff. Foto: Bruno Fahy/BELGA/dpa

Pfaff über Maier: "Ich war sein Fan"

Jean-Marie Pfaff (65), ehemaliger Bayern-Torhüter: "Er war ein großes Vorbild für mich, ich war Fan von Sepp Maier als Torhüter. 1982 bin ich zu Bayern gekommen, da wollte ich Sepp gern als Torwarttrainer haben. Aber das wollten die Chefs nicht. Sie haben gesagt, dass Sepp immer Blödsinn macht. Ich konnte das nicht glauben, er war doch so beliebt in München. Ich bin dann trotzdem zum Geheimtraining bei Sepp gegangen. Mindestens einmal die Woche waren wir in Anzing in seiner Tennishalle und haben trainiert. Bayern wusste davon nichts. Später ist Sepp erst Torwarttrainer der Nationalmannschaft geworden, dann auch bei Bayern. Ich bin ihm heute noch sehr dankbar für unsere gemeinsame Zeit. Wir sind gute Freunde geworden. Ich bin sehr stolz, dass ich den Menschen Sepp Maier kennengelernt habe. Er war immer ehrlich. Verrückt war er nicht, sondern lustig. Er hat Spaß verstanden. Ich wünsche ihm einen schönen Geburtstag und dass er noch 25 Jahre oben draufpackt."



Uli Hoeneß. Foto: Andreas Gebert/dpa

Uli Hoeneß über Maier: "Einer der ganz Großen"

Uli Hoeneß (67), Präsident des FC Bayern: "Der Sepp war einer der ganz Großen in diesem Verein, der mitverantwortlich war, dass die 70er Jahre so geworden sind, wie sie gewesen sind. Da kann man ihm nur alles Gute zu seinem 75. wünschen und hoffen, dass er lange, lange gesund bleibt. Es gibt so viele schöne Geschichten über ihn, aber die können wir nur unter vier Augen besprechen. Da ist so viel zum Schmunzeln dabei. Früher waren die Trainingslager noch lustiger als heute. Ich bin unheimlich glücklich, dass ich viele gemeinsame Jahre mit ihm zusammen Fußball spielen konnte. Es war eine sehr spannende, sehr lustige und auch sehr erfolgreiche Zeit. Wir werden uns bei Gelegenheit mal zu einem kleinen Essen treffen."



Walter Junghans. Foto: Frank Leonhardt/dpa

Junghans über Maier: "Fast ein Heiliger"

Walter Junghans (60), ehemaliger Bayern-Torwart: "Für mich war Sepp Maier das Idol schlechthin, fast ein Heiliger – auch seinetwegen habe ich mich 1977 für den FC Bayern entschieden. Ich kam als 18-Jähriger von einem kleinen Verein in Hamburg, vom SC Victoria, nach München und wollte von ihm lernen, von seiner ganz speziellen Art, das Torwartspiel zu interpretieren. Denn das war damals das Nonplusultra. Sein Spruch 'Mit mir als Torhüter wird der Junghans zum Althans' hat mir nicht geschadet. Ich fand das ganz originell, das hat zu ihm und seiner Art gepasst. Sepp war eine außergewöhnliche Persönlichkeit, er konnte und durfte alles sagen, er war schließlich auch der Kapitän. Und ich wusste ja noch nicht, ob ich es überhaupt schaffe, wollte aber in seine Fußstapfen treten. Im gemeinsamen Training – damals gab es keine Torwarttrainer – habe ich versucht, seinen Stil zu kopieren. Durch seinen tragischen Autounfall 1979 wurde ich dann sein Nachfolger."



Klaus Augenthaler. Foto: Andreas Gebert/dpa

Augenthaler über Maier: "Er bremste Franz"

Klaus Augenthaler (61), Ex-Bayern-Profi: "Viele Leute haben ihn nur als Double von Karl Valentin in Erinnerung. Aber der Sepp hatte nicht nur Blödsinn im Kopf. Ich habe ihn ja erlebt in meinen jungen Jahren beim FC Bayern. Und der Sepp war so professionell, wie man es sich überhaupt nur vorstellen kann. Privat war er ein ganz anderer Typ als auf dem Platz. Dort war er wie viele andere Spieler zu dieser Zeit, wie Franz Beckenbauer und Gerd Müller, erfolgsbesessen und extrem ehrgeizig. Die Erfolgszeit beim FC Bayern in den Siebzigern werde ich immer mit Müller, Maier, Beckenbauer in Verbindung bringen. Als Torwarttrainer hatte Sepp ebenfalls großen Erfolg – bei Bayern und in der Nationalmannschaft. Speziell 1990 beim WM-Triumph in Italien war er ein wichtiges Glied. Er war derjenige, der Franz nach dem knappen 1:0 gegen die Tschechoslowaken gebremst hat. Oh, was hat der Franz da gekocht. Aber Sepp hat es geschafft, ihn wieder auf Sparflamme zu bringen. Sepp hat zu den Spielern einen guten Kontakt gepflegt und auch zu Franz."

