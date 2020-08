Die Rede ist von einer Belauerungstaktik, jede Seite will sich selbst in ein gutes Licht rücken. Dabei wäre es so einfach: Beide Seiten könnten sich auf eine von mehreren Möglichkeiten einer Etaterhöhung (Stand jetzt: drei Millionen Euro) einigen.

Schon seit Wochen zeigt sich Hauptsponsor "die Bayerische" bereit, durch eine Hypothek auf die Geschäftsstelle auf andere Sicherstellungen zu verzichten, damit mehr Geld in den Kader fließen kann. Auch eine Erhöhung des Sponsorings stand und steht im Raum, zumindest in Form von ersten Ideen.

Sechzig und das Transferfenster: Was sich noch tun soll

Der Ball liegt aber jeweils bei der KGaA – und den beiden Gesellschaftern der Profifußball-Tochter. Die Hintergründe, woran es diesmal hakt, sind nicht bekannt. Fakt ist: Noch haben die Löwen Zeit. Das Transferfenster schließt sich aufgrund der Corona-Krise bekanntlich erst am 5. Oktober. Über sechs Wochen bleiben damit noch für Gorenzel, um die gewünschten Neulöwen zu verpflichten.

Die AZ kennt Sechzigs Transferwünsche: Ein Innenverteidiger, ein defensiver und ein offensiver Mittelfeldspieler sowie ein junger Backup-Stürmer für Torjäger Sascha Mölders sollen im Optimalfall noch kommen.

Damit wäre den acht hochgezogenen Junglöwen nicht komplett der Weg verbaut, aber 1860 hätte eine schlagkräftigere Truppe zusammen, mit der Köllner hartnäckig, akribisch und ausdauernd daran feilen kann, die großen Ziele der Blauen umzusetzen.

Lesen Sie hier: TSV 1860 startet auswärts in Meppen - dann kommt Magdeburg