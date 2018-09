Transfer: Bernat wechselt zu PSG

Zwei andere Personalien wurden am "Deadline Day" fixiert. Linksverteidiger Juan Bernat (25) wechselt für rund 15 Millionen Euro Ablöse nach Paris, während Mittelfeldspieler Renato Sanches (21) nicht abgegeben wird. No deal! "Wir haben jetzt 19 Feldspieler, einer davon ist verletzt", sagte Kovac mit Blick auf Flügelstürmer Kingsley Coman, der nach seinem erneuten Riss des Syndesmosebandes mindestens drei Monate ausfallen wird. Also haben Kovac und die Bosse beschlossen: "Da können und wollen wir nicht noch Spieler abgeben. Wir werden auf U23-Spieler zurückgreifen müssen, wenn Not am Mann ist." Und das könnte schnell passieren.