Das Wort erbärmlich mit der CDU in Verbindung zu bringen, ist momentan treffend. Das Wort Ichlinge mag ich hingegen nicht. Die CDU-Parlamentarier wissen halt, dass sie bei Neuwahlen ihren Platz verlieren würden und klammern sich an den Trog. Ich würde sie eher als einen Haufen egoistischer, krampfhafter Pfründebewahrer bezeichnen. Die Grundhaltung der CDU in Thüringen ist schon erbärmlich, aber die Bundes-CDU ist gerade nicht besser.

"CDU wird von großer Ratlosigkeit beherrscht"

Nachdem die Halbwertszeit von AKK schneller erloschen ist als erwartet und die Kanzlerinnendämmerung beginnt, wächst das Selbstvertrauen von vier Männern aus Nordrheinwestfalen. Haben Sie einen Favoriten?

Ich habe am Sonntag den Hoffnungsträger Norbert Röttgen bei Anne Will gesehen und selten erlebt, wie sich ein CDU-Politiker so blamiert. Ich glaube, die CDU wird gerade von einer großen Ratlosigkeit beherrscht, die von dem Selbstverständnis, dass ihr doch das Land gehört und sie so eine Art FC Bayern ist, sehr weit entfernt ist. Ich habe unter den vier im Augenblich gehandelten Männern der CDU keinen Favoriten, die sind gleich schlecht. Vielleicht hofft die CDU, dass vier mal Minus Plus ergibt.

Wieso überhaupt einen Kanzler? Es gibt doch konservative Frauen wie beispielsweise Frau Klöckner?

Wenn man mal nüchtern betrachtet was seit 2000 passiert ist: Da wurde Angela Merkel Parteivorsitzende und fünf Jahre später Kanzlerin – mit dem bekannten Ergebnis. Sie hat Frau Kramp-Karrenbauer als Nachfolgerin eingesetzt – mit dem bekannten Ergebnis. Die EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen ist auch von der CDU. Was sollte also durch eine Bauernministerin wie Julia Klöckner besser werden, außer natürlich, dass vielleicht Nestlé ein eigenes Büro in der Parteizentrale bekäme? Ich wüsste nicht, wodurch Frau Klöckner positiv aufgefallen wäre außer als Schutzheilige der Agrarindustrie, gewissermaßen als Santa Glyphosatia.

Wenn kein Wunder mehr geschieht, läuft es also auf Söder als nächsten Kanzler hinaus?

Er lässt die vier Karnevalisten aus Nordrhein-Westfalen schön miteinander streiten und wird sich entgegen aller Bekundungen - "mein Platz ist in Bayern" - bitten lassen. Man muss ihn und seinen Testosteronspiegel nur lange genug bauchpinseln, dann wird er irgendwann sagen: "Na gut, dann opfere ich mich halt."

Merkel "hat von Anfang an nicht gefehlt"

Sie haben Angela Merkel jahrelang parodiert, wird sie Ihnen fehlen?

Nein, sie hat mir von Anfang an nicht gefehlt und 16 Jahre später hat sich dieses Gefühl nicht geändert.

Hans-Georg Maaßen hat nach dem Anschlag in Hanau so wirres Zeug gegen Links getwittert, dass er seinen Tweet bald wieder löschen musste. Der Mann war sechs Jahre lang Präsident des Bundesamtes für Verfassungsschutz. Hat er nicht genug im Kampf gegen Rechts getan?

Nein, man muss – so glaube ich - feststellen, dass Hans-Georg Maaßen als oberster Verfassungsschützer in den sechs Jahren nur eines im Sinn hatte: Pegida, AfD und die Identitären vor unserer Verfassung zu schützen. Ich würde aber davon ausgehen, dass Hans-Georg Maaßen ein verwirrter Einzeltäter war.

