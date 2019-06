SPD: Zuspruch und Schweigen für die Jusos und deren Engagement

Dass die Jungsozialisten die jungen Münchner erreichen, daran zeigen sie zumindest keine Zweifel: "Wir werden mit 70 Leuten in den Haustürwahlkampf gehen", kündigt Christian Köning an. "Wir werden vor den Unis stehen, in der Studentenstadt, an Berufsschulen, bei Streetart-Leuten." Benedict Lang (24) sagt: "In den Ortsverbänden kann man merken, dass die jungen Leute in der SPD wieder Lust haben zu kämpfen." Lang will mit Darryl Kiermeier (24) und Barbara Likus ebenfalls Stadtrat werden.

Dass SPD-Oberbürgermeister Dieter Reiter (61) sich junge Gesichter in der Fraktion wünscht, darauf zählt die Juso-Truppe. Nach der Europawahl-Schlappe hatte Reiter laut genug personelle Veränderungen gefordert. Auch Münchens SPD-Chefin Claudia Tausend (54) applaudiert: "Ich begrüße das sehr, dass diese jungen Leute bereit sind, für die SPD zu kämpfen – ohne einen gesicherten Einzug in den Stadtrat." Sie könne sich "einige dieser Jusos sehr gut im Stadtrat vorstellen". Als Zuspruch zu verstehen ist auch, was der SPD-Bundestagsabgeordnete Florian Post sagt: "Die Stadtratsliste muss so attraktiv sein, dass sie auch gewählt wird. Und sie muss ein Spiegelbild der Stadtgesellschaft sein."

Nur die Applausbekundungen aus der Fraktion selbst sind – erwartbar – leise: Der rote Fraktionschef Alexander Reissl (61), seit 23 Jahren im Rathaus, äußert sich vorsichtshalber mal gar nicht. Auf AZ-Anfrage lässt er nur ausrichten: "Ich kommentiere das nicht."

Liste der Stadtratskandidaten steht noch nicht fest

Noch ein interessantes Gesicht findet sich übrigens auf der Juso-Liste – auf dem 17. (und damit letzten) Bewerberplatz. Es ist Seija Knorr (24), Gesundheits- und Krankenpflegerin, bis vor kurzem noch Vize-Chefin der Bayern-Jusos und aus Ulm zugewanderte Neu-Münchnerin. Eine charismatische und energische junge Frau – und mitreißende Rednerin. Die Genossen hatten sie bei der 150-Jahr-Feier der Münchner SPD im März auf die Bühne geholt – als Dritte nach Oberbürgermeister Dieter Reiter und einer Videobotschaft von Alt-Oberbürgermeister Hans-Jochen Vogel. Auch von ihr dürfte noch zu hören sein.

Bis 31. August müssen alle, die Stadtratskandidat werden wollen, sich bei der Partei melden. Dann beginnen Vorstellungsrunden und ein kompliziertes Reihungs-Verfahren. Bis die Liste steht, wird es Oktober oder November werden.

