Bei PSG kam Kouassi in dieser Saison sechsmal in der Liga zum Einsatz und erzielte dabei zwei Tore. Sein Marktwert wird derzeit auf elf Millionen Euro geschätzt (Quelle: transfermarkt.de). Der 1,87 Meter große Defensivmann sei "physisch sehr robust, da muss er nicht mehr zulegen, und gerade in der Offensive ist er sehr kopfballstark", erklärte der frühere Bayern-Profi Willy Sagnol. Gleichzeitig müsse Kouassi "noch lernen, das Spiel zu lesen". Sagnols Prognose: "Er hat Potenzial, und er wird sich entwickeln."