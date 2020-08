...seine Vorfreude auf die Saison 2020/21: "Meine Vorfreude war schon mal größer. Ich denke, da geht es meinen Meisterlöwen-Kollegen ähnlich. Zum Einen findet der Auftakt aufgrund der Lage mit Corona unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt, Sechzig musste ja sogar die Präsentation der Heim-Trikots absagen. Man kriegt aber auch so nicht viel mit. Außerdem schaut es mal wieder so aus, als würde man sich auf die Jugend verlassen – oder eher verlassen müssen, weil der Etat nichts anderes hergibt. Viele Aufstiegshelden sind weg und es ist ein Wahnsinn, dass du einen Leistungsträger wie Tim Rieder nicht halten kannst, obwohl er gerne bleiben würde. Da kann man nicht gerade mit großer Euphorie in die neue Saison gehen."