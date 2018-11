Laut Kovac sei es für den 30-Jährigen aber auch die Chancen, nun in München an seiner Form zu arbeiten. Ob der Innenverteidiger diese nach teils schwachen Auftritten in den vergangenen Wochen auch nutzt?

Twitter-Statement von Boateng

Boateng selbst äußerte sich auch zur Nicht-Nominierung für die Länderspiele. "Nach einem sehr guten und vertrauensvollen Gespräch mit dem Bundestrainer sind wir so verblieben, dass ich nach einem anstrengenden Jahr für die beiden anstehenden Länderspiele eine Pause bekomme, um in München weiter an meiner Fitness zu arbeiten", schrieb Boateng auf seinem Twitter-Profil.

