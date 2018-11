Jahreshauptversammlung am Freitag Brandherde und Peinlichkeiten: Pfiffe für die Bosse des FC Bayern?

Der Achtelfinal-Einzug in der Champions League mit dem 5:1 am Dienstag gegen Benfica Lissabon und die vorab veröffentlichten Rekordzahlen sollen die Volksseele beruhigen. "Wir haben wahnsinnig viel Erfolg gehabt seit 2012. Man kann sagen, wir hatten über sechs Jahre eine Dauerparty", meinte Rummenigge, "wir sollten jetzt nicht den Fehler machen, weil wir in der Tabelle nicht ganz da sind, wo wir selber gerne wären, das alles in Frage zu stellen."