Aber wie lange noch? Laut "Kicker" prüft der FSV Mainz 05 eine Verpflichtung des Nachwuchsjuwels, auch andere Klubs sollen interessiert sein. Jeongs Vertrag bei Bayern läuft noch bis 2022, eine Leihe nach dieser Saison erscheint deshalb als mögliche Variante. Jeong, seit Januar 2018 bei Bayern, könnte in Mainz zu Spielpraxis in der Bundesliga kommen – und später mit mehr Erfahrung zu Bayern zurückkehren. Dieses Modell haben die Münchner in der Vergangenheit schon oft angewandt – etwa bei Philipp Lahm, Toni Kroos, David Alaba oder auch Serge Gnabry.