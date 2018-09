Asül: Parteienlandschaft wird bunter denn je sein

Die AfD wird wohl in den Landtag kommen. Welche Veränderungen im politischen Diskurs erwarten Sie da?

Generell muss man ja sagen, unabhängig wie die Wahl ausgeht, selbst wenn die CSU bei nur 36, 37 Prozent landen würde, glaube ich ja, dass die generelle Bereitschaft der CSU, die Alleinregierung zu übernehmen, ja nicht abnimmt. Wenn, dann wird aus CSU-Sicht natürlich des so ausschauen, dass andere denen einfach reinpfuschen wollen – statt dass sie die CSU einfach machen lassen. Und ich muss sagen, gerade die AfD in Bayern ist personell nicht so bekannt. Da darf man gespannt sein, wie die Tonalität sein wird.

Ihr Tipp: Wie geht die Landtagswahl aus?

Ich glaube, dass da schon ein paar Unwägbarkeiten da sind. Natürlich sieht es jetzt nicht unbedingt nach 50 plus X für die CSU aus. Auf der anderen Seite merkt man schon auch medial eine Stimmung insgesamt, die jetzt nicht direkt im CSU-Überschwang ist, was vielleicht so den einen oder anderen, der noch hin und her schwankt, sich doch wieder zur CSU hinwenden lässt. Wovon ich ausgehe, ist, dass halt auf alle Fälle die Parteienlandschaft bunter denn je sein wird.

Und ist das aus Sicht eines Kabarettisten gut oder macht das keinen Unterschied?

Sagen wir mal so: Wenn wir jetzt speziell mal an die Stoiber-Jahre noch zurückdenken oder auch an die Anfänge der Seehofer-Jahre ab 2013/14 war’s ja so, dass eine Opposition de facto gar nicht existent war, gefühlt. Und es ist ja auch bezeichnend, dass die klassische bayerische Oppositionspartei Nummer Eins, die SPD, ja langsam sich ins Nirwana begibt. Die SPD findet gefühlt überhaupt nicht statt, so dass also andere da in die Bresche gesprungen sind, vor allem die Grünen, die ja durchaus auch auf ökologischem Gebiet sehr konservativ sind oder beim Thema Flüchtlinge auch eine Haltung vertreten, die ja sehr viele der Kirche nahe stehende Leute auch vertreten. Also insgesamt haben wir da wirklich so eine Konstellation, die es der CSU – unabhängig der Prozente – auch nicht leicht macht.