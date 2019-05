Internationale Gerichte statt bayerischer Küche

"Fräulein Wagner" hat keine Furcht vor Farben – das Restaurant ist ein durchkomponierter Muster- und Farbenmix, der so gar nicht an ein Hostel erinnert. Dass hier am Abend à la carte gegessen wird, soll laut Günther in etwa einem Monat kommen. Der Mix klingt noch wild: "Internationale Küche ohne bayerisch", was umso mehr verwundert, weil die Bar mit Hirschleder ausgekleidet ist und das Hotelpersonal Lederhosen und Sneakers trägt.