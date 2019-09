Im Hinspiel der EM-Qualifikation im März gewann das deutsche Team in Amsterdam mit 3:2 – Gnabry brillierte in der Offensive gemeinsam mit Leroy Sané, traf zum zwischenzeitlichen 2:0. Und das, obwohl die Niederländer mit der Super-Innenverteidigung van Dijk und Matthijs de Ligt aufliefen. Ob’s am Freitag (20.45 Uhr/RTL) ohne den verletzten Sané wieder so gut klappt?