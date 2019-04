Riesen-Lob gab es nach der Gala von Sky-Experte Dietmar Hamann: "Was der Hummels in den letzten Monaten gespielt hat – besser kannst du nicht spielen", sagte der ehemalige Bayern-Spieler am Sonntag beim Fußball-Talk "Sky90". "Ich glaube die Personalie Hummels wird entscheidend sein, was in den nächsten Jahren passiert. Den musst du behalten. Wenn Mats Hummels gestern bei Dortmund spielt, dann geht das Spiel anders aus." Für Hamann ist Hummels "genau der Typ Spieler, den die Dortmunder bräuchten und den die Bayern nächstes und übernächstes Jahr brauchen, wenn du einen Pavard und einen Hernández hast".