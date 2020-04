München - Strahlend blauer Himmel, Sonnenschein und rund 18 Grad: Bei perfekten Bedingungen hat der FC Bayern am Montagvormittag wieder seinen Trainingsbetrieb an der Säbener Straße aufgenommen. Nach etlichen Cyber-Training-Einheiten in den eigenen vier Wänden durften die Bayern-Stars also wieder auf die Trainingsplätze auf dem Vereinsgelände.