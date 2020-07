In der Zeit vor seiner Hochzeit Prinz Harry überhäufte Prinz Williams Kinder mit üppigen Geschenken

Das Präsent gab es demnach zu dessen vierten Geburtstag im Jahr 2017, also noch vor seiner Hochzeit mit Herzogin Meghan (38). Damals wohnte er nur einen Steinwurf von seinem Bruder entfernt in einem Appartement im Kensington Palast. Im selben Jahr habe er Prinzessin Charlotte (5) angeblich ein Dreirad gekauft. Darüber hinaus berichtet die Boulevard-Zeitung "The Sun", dass Prinz Louis (2) von Harry eine Erstausgabe des Kinderbuch-Klassikers "Winnie the Pooh" im Wert von knapp 9.000 Euro erhalten habe.