Den jungen Portugiesen nahm Kovac jüngst nach einer Trainingseinheit in den Arm, sprach ihm Mut zu. "Renato ist im Moment nicht der Glücklichste, weil er wenig spielt. Ich habe ihm aber gesagt, er soll weitermachen", erklärte der Trainer: "Er trainiert gut, ist fleißig und freundlich." Aber was hilft’s?

Sanches hat in dieser Rückrunde lediglich 13 Minuten auf dem Platz gestanden, am Samstag verließ er einmal mehr frustriert die Arena. Eine Trennung im Sommer wird immer wahrscheinlicher.

Am Sonntag erhielt der Winterneuzugang endlich mal Spielpraxis – allerdings in der Regionalliga: Beim 3:0-Sieg der Bayern-Amateure gegen Ingolstadt kam Davies über 90 Minuten zum Einsatz, er gefiel vor allem mit seiner Schnelligkeit. Insgesamt verläuft sein Start in München aber mäßig. In der Bundesliga wurde er von Kovac bislang nur 18 Minuten eingesetzt. Vor allem im technischen Bereich gibt es bei Davies noch Defizite.

Dabei hatte Sportdirektor Hasan Salihamidzic, der Davies-Transferbeauftragte, davon gesprochen, dass der 18-jährige Kanadier "selbstverständlich" eine ernste Option für die Rückrunde sei. Hoeneß meinte: "Er wird eine Bombe, habe ich gehört. Da vertraue ich meinem Sportdirektor." Immerhin zehn Millionen Euro (plus Prämien) war Davies Bayern wert. Der Jungstar braucht noch Zeit, viel Zeit. Das ist deutlich geworden.

Kingsley Coman

Auch der Franzose ist frustriert – aber nicht deshalb, weil Kovac ihn verschmäht. Coman zog sich gegen Hertha einen Muskelfaserriss zu, fällt wohl mindestens zwei Wochen aus. Bis zum Champions-League-Match gegen Liverpool (13. März) wird es eng.

Lesen Sie hier: Bericht - FC Bayern will Nicolas Pépé vom OSC Lille

Lesen Sie hier: Mainz jagt FC Bayern-Talent Jeong