Coutinho nahm sich in Doha Zeit, um mit der AZ über seine Zukunft und die Ziele in dieser Rückrunde zu sprechen. "Was im Sommer passiert, kann ich jetzt nicht sagen. Alles ist offen", erklärte er. "Ich lebe den Moment und möchte mit dem FC Bayern viel erreichen in der Rückrunde. Dafür haben wir hart gearbeitet, dreimal am Tag war Training."