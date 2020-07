"Ich bin so unglaublich stolz" Prinz Harry: Neue Videobotschaft an Lady Dianas 59. Geburtstag

Harry entschuldigt sich für Versäumnisse

In der heutigen Zeit komme es auf diesen Tatendrang und diese Hilfsbereitschaft an, sagte Harry. "Im Moment erleben wir auf der ganzen Welt Situationen, in denen Spaltung, Isolation und Wut dominieren." Dennoch sehe der Mann von Herzogin Meghan (38) "die größte Hoffnung in Menschen wie euch". Er sei in Bezug auf die Zukunft der Welt zuversichtlich gestimmt, "denn sie liegt in euren Händen".