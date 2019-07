FC Bayern II will Spieler für die erste Mannschaft entwickeln

Genau das soll und will nun Hoeneß tun. "Meine Erwartungen sind, Spieler für die erste Mannschaft zu entwickeln", sagte der 37-Jährige auf AZ-Nachfrage, "das wird hoffentlich beschleunigt über die Dritte Liga." In die sind die Bayern nach langem Anlauf nun endlich aufgestiegen. "Wir wollen mit unserem Stil erfolgreich Fußball spielen", sagte Hoeneß über die sportlichen Saisonziele, "und am Ende würden wir unseren Spielern auch nächstes Jahr gerne die Möglichkeit geben, sich in der Dritten Liga zu entwickeln und drinbleiben."