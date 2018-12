Robert Lewandowski, Note 1

"In unserer heutigen Welt läuft alles sehr schnell und manchmal muss man auf die Stopp-Taste drücken." Das sagte der Pole im Weihnachts-Interview auf der Bayern-Homepage .In der Hinrunde galt das für Lewy nicht, er traf aus allen Lagen, in jedem Wettbewerb: Zehnmal in der Liga, achtmal in der Champions League, einmal im Pokal, dreimal im Supercup. Insgesamt also 22 Mal in 24 Partien (dazu fünf Vorlagen). "Er ist für uns schon eine Art Lebensversicherung", sagte Coach Kovac, der Lewandowski vor der Saison in Gesprächen vom Bleiben überzeugte. Hat sich gelohnt!