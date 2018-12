Niklas Süle: Note 3

Der Abwehrboss der Zukunft war der konstanteste Innenverteidiger in der ersten Saisonhälfte. In der Bundesliga gewann Süle 68 Prozent seiner Zweikämpfe, brachte 93 Prozent seiner Pässe zum Mitspieler. Top! Positiv bei Süle: Er spricht Probleme klar an, ist selbstkritisch – und bescheiden. Über seine Kollegen Mats Hummels und Jérôme Boateng sagte er in der "Welt am Sonntag": "Es sind zwei hochverdiente Spieler, die überragend sind. Ich würde mich nie mit ihnen vergleichen."