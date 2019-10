In seiner noch jungen Karriere kann Mai bislang auf zwei Bundesliga-Einsätze zurückblicken, beide sind allerdings schon eineinhalb Jahre her: Im April 2018 lief der Innenverteidiger bei den Siegen in Hannover (3:0) und gegen Eintracht Frankfurt (4:1) auf. "Mir imponierte im Training und in den Freundschaftsspielen, dass er unaufgeregt ist. Dass er sachlich spielt, kopfballstark ist und eine relativ gute Spieleröffnung hat", erzählte daraufhin Trainer-Legende Jupp Heynckes, der bei den Bayern seinerzeit an der Seitenlinie stand.