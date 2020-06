Am Mittwochabend, 20.30 Uhr, könnte sich im Grünwalder Stadion aber immerhin die Frage klären: Wer ist Münchens Derby-Meister in der Dritten Liga (MagentaSport und im AZ-Liveticker)? Kann sich die zweite Mannschaft des FC Bayern an der Tabellenspitze festsetzen? Und vor allem: Dürfen die Löwen weiter vom Aufstieg in die Zweiten Liga träumen?