"Wir wollen das Spiel klar gewinnen und ins Finale einziehen", sagte Flick und betonte, die Stärke der Eintracht in K.o.-Wettbewerben vor dem geistigen Auge: "Wir wissen aber, dass die Aufgabe nicht einfach wird." Was die Hessen ausmacht? Der 55-Jährige: "Sie können einem sehr wehtun, gerade bei Standards sind sie sehr gefährlich." Was sich vor 18 Tagen an Ort und Stelle in Fröttmaning zeigte, als Martin Hinteregger nach Ecken zwei Mal erfolgreich war – beim ansonsten deutlichen 5:2-Bundesligasieg der Bayern.