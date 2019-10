Gorenzel über frühzeitige Planung: "Stehen vor einer Herausforderung"

Der Verein habe "kreative Lösungen gefunden", um finanzielle Engpässe zu beseitigen. Laut Geschäftsführer Michael Scharold rangierten die Löwen mit ihrem aktuellen Etat in der 3. Liga auf "Platz sieben, acht oder neun". "Vom Etat, den wir im März eingereicht haben und der aktuell in der Mannschaft steckt, hat sich in den letzten vier, fünf Monaten noch sehr viel getan", lobt Gorenzel. Gleichzeitig gibt er zu, dass es für alle Beteiligten vorteilhafter wäre, frühzeitig Planungssicherheit zu haben. "Da stehen wir vor einer Herausforderung", so der Sport-Geschäftsführer.