Mit Erik Tallig (20) haben die Löwen am Donnerstag den ersten externen Neuzugang vermeldet. Der talentierte Mittelfeldmann kommt ablösefrei von Drittliga-Absteiger Chemnitzer FC und soll den Abgang von Spielmacher Efkan Bekiroglu zu Alanyaspor in die erste türkische Liga vergessen machen. Oder zumindest die große klaffende Lücke in der Zentrale der Sechzger etwas zu schließen versuchen. Der 1,78 Meter große Chemnitzer (sechs Tore und zwei Assists in 29 Drittligaspielen) war Gorenzel zufolge bei vielen Drittligisten und sogar mehreren Zweitliga-Klubs auf dem (Einkaufs-)Zettel.