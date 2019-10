Halloween beim FC Bayern: Coman verkleidet sich als Arzt

Versucht sich Flügelstürmer Kingsley Coman mit seiner ausgewählten Verkleidung etwa an Galgenhumor? Der Franzose trug am Mittwochabend einen grünen Arztkittel - inklusive Stethoskop. In der Vergangenheit musste sich Coman aufgrund von Verletzungen des öfteren ärztlichen Behandlungen unterziehen. Alleine im Jahr 2018 riss er sich zweimal das Syndesmoseband und musste operiert werden. In der aktuellen Saison blieb er bisher vom Verletzungspech verschont.

Der vor zwei Wochen wiedergenesene Leon Goretzka feierte nach seiner emotionalen Rückkehr an seine alte Wirkungsstätte in Bochum am Folgetag in einem sonderbaren Silber-Köstum das Gruselfest.

Nationalspieler Serge Gnabry erschien ohne Begleitung als böser Wolf aus dem Märchen "Rotkäppchen".

Halloween 2018: Ex-Bayernstar Rafinha mit skandalöser Verkleidung

Die diesjährige Halloween-Feier der Bayern blieb im Vergleich zum Vorjahr ohne große Nachwirkungen. 2018 sorgte Rafinha, der den Rekordmeister nach der letzten Saison in Richtung Brasilien verließ, mit einem fragwürdigen Outfit für Aufsehen.

Der Brasilianer hatte sich als arabischer Scheich verkleidet und eine Bombenattrappe mit auf die Party gebracht, wofür er starke Kritik erntete. Der 34-Jährige entschuldigte sich im Nachhinein auf Twitter für seinen Fehltritt.

Lesen Sie hier: Bayerischer Flächenbrand - Das sind die Brennpunkte beim FC Bayern